Оригінальний гітарист британського гурту Duran Duran Енді Тейлор помер у віці 65 років. Про смерть музиканта повідомили його родина та учасники гурту в заяві, оприлюдненій у соціальних мережах і на сайті колективу, передає Channel NewsAsia.

Заява гурту

Учасники Duran Duran зазначили, що Тейлор приїхав до Бірмінгема з північного сходу Англії з гітарою та вірою в майбутнє гурту. За їхніми словами, його гра стала рушійною силою пісень, які принесли колективу світову популярність, а гумор і прямолінійність музиканта допомагали гурту зберігати власний характер.

Тейлор був оригінальним гітаристом Duran Duran. Гурт здобув популярність, зокрема, завдяки композиціям Hungry Like the Wolf, The Reflex і Rio, а його зростання в чартах було тісно пов’язане із запуском MTV.

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Боротьба з хворобою

У листопаді 2022 року, коли Duran Duran ввели до Зали слави рок-н-ролу, Тейлор повідомив, що протягом кількох років боровся з метастатичним раком простати четвертої стадії. Через це він не зміг бути присутнім на церемонії.

Duran Duran випустили низку успішних альбомів у 1981–1983 роках. Серед відомих пісень гурту також Girls on Film, Union of the Snake, Save a Prayer, The Wild Boys, New Moon on Monday і Come Undone. Колектив записав тему до фільму про Джеймса Бонда A View to a Kill та виступив на Live Aid у 1985 році.

Гурт має дев’ять «золотих» і шість «платинових» записів, 20 синглів у британському топ-20 та 18 — в американському. Duran Duran двічі були лауреатами премій Grammy та Ivor Novello.

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