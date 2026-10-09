Гітлер Муссоліні став мером невеликого округу в Перу

У Перу на виборах мера невеликого округу Керопалька переміг 45-річний Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес. Він набрав 229 голосів і випередив найближчого суперника на 25 голосів. Це вже не перший випадок у країні, коли політик з ім’ям, пов’язаним із нацистським диктатором Адольфом Гітлером, здобуває виборну посаду.

У Перу мером округу Керопалька обрали 45-річного Гітлера Муссоліні Сімеона Флореса. Він представляє лівоцентристську партію Ahora Nación, назву якої можна перекласти як «Нація зараз». Голосування відбулося в межах регіональних і муніципальних виборів у Перу. Керопалька — невеликий округ, де офіційно проживає трохи більше ніж 730 людей.

Флорес отримав 229 голосів. Це 34,5% від 663 дійсних бюлетенів. Його найближчий суперник, Гаспар Бенільде Осоріо Самбрано з партії Popular Renewal Peru («Народне оновлення Перу»), набрав 204 голоси, або 30,8%. Різниця між кандидатами становила 25 голосів.

У Перу вже був мер на ім’я Гітлер

Флорес — не перший перуанський політик із таким ім’ям, який здобув виборну посаду. Раніше мером муніципалітету Юнгар був Гітлер Альба. Він представляв правоцентристську партію «Ми — Перу» та обіймав посаду з 2011 до 2014 року. Альба використовував своє ім’я під час передвиборчої кампанії. Серед його гасел були «Гітлер повертається» та «Гітлер із народом». Сам політик називав себе «добрим Гітлером».

Водночас Альба пояснював, що батько дав йому це ім’я, нібито не знаючи про злочини та ідеологію нацистського диктатора Адольфа Гітлера. У 2018 році Альба знову балотувався на посаду мера Юнгара. Його суперником був Леннін Владімір Родрігес Вальверде, який намагався домогтися зняття кандидатури Альби. Однак виборчі органи відхилили скаргу, і політик знову переміг. За даними ЗМІ, він отримав 47,7% голосів.

В Африці політик на ім’я Адольф Гітлер уп’яте переміг на виборах

Схожий випадок стався і в Намібії. У листопаді 2025 року 59-річний Адольф Гітлер Уунона вп’яте поспіль переміг на регіональних виборах в окрузі Омпунджа. За даними BBC, він отримав близько 85% голосів і був обраний від правлячої партії СВАПО. Ця політична сила відіграла ключову роль у боротьбі Намібії проти колоніального панування та влади білої меншини.

Уунона не приховував, що батько назвав його на честь нацистського диктатора. Водночас політик пояснював, що той, імовірно, не розумів, за що боровся Адольф Гітлер. «У дитинстві я вважав це цілком звичайним ім’ям», — розповідав Уунона.

У Франції мером переобрали Шарля Гіттлера

Ще один незвичний випадок зафіксували у Франції. 23 березня 2026 року стало відомо, що 75-річний Шарль Гіттлер переобрався на посаду мера міста Арсі-сюр-Об, де проживає 2785 людей.

У другому турі муніципальних виборів він набрав 40,59% голосів. Його опонент, 28-річний Антуан Рено-Зелінський, отримав 27,92% і посів третє місце. Ім’я Гіттлера нагадує прізвище Адольфа Гітлера, однак саме по собі це не свідчить про політичні погляди французького мера.

Отже, випадки, коли політики з незвичними іменами здобувають перемогу на виборах, трапляються в різних країнах. У Перу Гітлер Муссоліні Сімеон Флорес переміг із перевагою у 25 голосів, а його тезка Гітлер Альба раніше вже обіймав посаду мера. Водночас саме ім’я не дає підстав робити висновки про погляди чи переконання цих політиків. Про результати виборів 9 жовтня повідомили Euronews і Politico.

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