Г’юстон Гейнс за прогнозом виграє вибори до Конгресу в Джорджії — The Hill

Республіканця Г'юстона Гейнса прогнозують переможцем виборів у 10-му виборчому окрузі штату Джорджія до Палати представників США. За оцінкою Decision Desk HQ, він має перемогти кандидатку від Демократичної партії Памелу Делансі у боротьбі за вакантний мандат.

Про це The Hill повідомляє з посиланням на Decision Desk HQ. Гейнс має замінити республіканця Майка Коллінза, який залишив місце в Палаті представників, щоб балотуватися до Сенату США.

Республіканський округ

10-й округ Джорджії охоплює Афіни та частини північного сходу і центральної частини штату. Видання називає його оплотом Республіканської партії: демократ не перемагав тут із 1992 року. Коллінз на виборах 2024 року переобрався, здобувши понад 63% голосів.

Гейнс виграв республіканські праймеріз у травні, де його суперниками були керівник у кіноіндустрії Раян Міллсап і Джеффрі Бейкер. Його кандидатуру підтримав президент США Дональд Трамп.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Досвід кандидата

Гейнс, уродженець Афін, є членом Палати представників Джорджії з 2019 року та обіймає посаду заступника голови республіканської фракції в законодавчому органі штату. Він представляє частини округів Барроу, Кларк, Джексон і Оконі.

У кампанії республіканець виступав за посилення заходів проти нелегальної імміграції, підтримку правоохоронних органів, скорочення державних видатків і зниження податків. Також він наголошував на своїй законодавчій роботі, зокрема на ініціативах щодо обмеження беззаставного звільнення та підтримки політики штату у сфері імміграційного контролю.

Делансі — відставна полковниця армії США та медсестра — здобула висунення від Демократичної партії, перемігши на праймеріз Лексі Доерті, яка безуспішно балотувалася проти Коллінза у 2024 році.

Читай нас у