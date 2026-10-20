Глава армії Пакистану Асім Мунір прибув до Тегерана — Jerusalem Post

Начальник штабу армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір у вівторок прибув до Тегерана, Іран, разом із делегацією пакистанських посадовців. Він має провести зустрічі з високопосадовцями Ірану, повідомляє Jerusalem Post.

Посередництво між США та Іраном

За даними видання, Пакистан цього року відігравав ключову посередницьку роль у контактах між Сполученими Штатами та Іраном. Візит Муніра відбувається на тлі конфлікту між США та Іраном, який у заголовку публікації названо війною.

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Продовження літніх контактів

Запланована поїздка відбувається після літніх переговорів Муніра з іранськими лідерами. Під час тих контактів обговорювали заходи для запобігання подальшій ескалації, відкриття Ормузької протоки та пришвидшення завершення конфлікту.

Інформацію про прибуття Муніра оприлюднило Mehr, яке Jerusalem Post характеризує як напівофіційне іранське агентство. Видання позначило матеріал на момент публікації як такий, що розвивається.

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