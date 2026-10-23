Глава Євроради допускає відновлення неофіційних контактів із Кремлем

0:00 / 0:00

Неофіційний канал зв’язку між Європейською радою та Кремлем залишається відкритим для обговорення можливого припинення вогню в Україні. Глава Євроради не виключає відновлення діалогу з російською стороною.

"Канал відкритий, і Росія знає: якщо й коли вона справді захоче поговорити про те, як домогтися припинення вогню, як захистити енергетичні об’єкти, вона може звернутися", - сказав Кошта.

При цьому він висловив сумніви щодо готовності Москви до діалогу.

"Ви бачили якісь ознаки того, що Росія хоче серйозно цим займатися?", - запитав журналіста глава Євроради. Говорячи про можливе призначення європейського представника для участі в мирних переговорах, Кошта зазначив, що формат залежить від характеру обговорень.

Контакти Кошти з Кремлем Нагадаємо, у червні головний радник президента Євроради Антоніу Кошти провів дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, який входить до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Таким чином Кошта намагався залучити голову Кремля до переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив в інтерв'ю Rapporteur. Україна може отримати €17 млрд від ЄС до кінця року за умови реформ. Науседа застеріг від переговорів про Україну без участі Києва — LRT. Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України. Раніше Кушнер заявив про обнадійливий прогрес у переговорах щодо миру в Україні. До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Читай нас у