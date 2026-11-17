Президент Французької федерації футболу Філіпп Діалло погодився балотуватися на посаду президента FIFA на виборах, що мають відбутися 18 березня 2027 року в Рабаті, Марокко. Його підтримали національні асоціації, представлені у виконавчому комітеті UEFA та Раді FIFA, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву європейської футбольної конфедерації.

Підтримка від UEFA

Рішення запропонувати Діалло балотуватися ухвалили на зустрічі під головуванням президента UEFA Александера Чеферіна. Учасники одностайно пообіцяли підтримати французького функціонера. Водночас кандидатуру Діалло ще має формально затвердити виконавчий комітет Французької федерації футболу на засіданні у вівторок.

Для участі у виборах претенденту необхідна підтримка щонайменше п’яти національних футбольних асоціацій. Діалло очолює Французьку федерацію футболу з 2023 року. Тоді його спершу призначили виконувачем обов’язків президента після відставки Ноеля Ле Гре, а через п’ять місяців обрали на посаду. У грудні 2024 року він був переобраний на чотирирічний термін.

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Вибори президента FIFA

Чинний президент FIFA Джанні Інфантіно прагне здобути четвертий термін на посаді. За даними UEFA, національні асоціації висловили занепокоєння напрямом розвитку FIFA та закликали до відновлення єдності й довіри у світовій футбольній спільноті. Вони також заявили про потребу в організації, яка приділятиме першочергову увагу розвитку футболу в усіх регіонах, дотримуватиметься високих стандартів управління та співпрацюватиме з асоціаціями, конфедераціями й іншими учасниками футболу.

У вересні Французька федерація футболу відкликала підтримку переобрання Інфантіно. Тоді Діалло заявив, що довіру до президента FIFA було підірвано. Серед інших претендентів на посаду президента FIFA про намір балотуватися раніше повідомляли почесний президент Футбольної асоціації Японії Кодзо Тасіма та колишній захисник «Тоттенгема» Рамон Вега.

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