Глава Генштабу Замір попередив про можливе перенесення виборів — Jerusalem Post

В Ізраїлі начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір, за даними ізраїльського телеканалу N12, попередив, що відновлення бойових дій з Іраном протягом найближчих трьох тижнів може спричинити перенесення виборів, запланованих на 27 жовтня. Про це повідомляє Jerusalem Post.

За інформацією N12, Заміра поінформували про американські військові приготування до можливого поновлення бойових дій проти Ірану. Співрозмовники телеканалу вважають, що масштабні атаки США можуть спровокувати ракетні удари Ірану по Ізраїлю.

Рішення США очікують найближчими днями

Американські посадовці повідомили N12, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення бойових дій до виборів у США та Ізраїлі, які мають відбутися наступного місяця. Остаточне рішення щодо часу потенційної атаки на Іран, за їхніми словами, мають ухвалити протягом семи-десяти днів.

Водночас Трамп заявив у Truth Social, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до Конгресу США, призначених на 3 листопада. Він також заявив, що Іран не матиме ядерної зброї.

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Пентагон готує варіанти короткої кампанії

За даними The New York Times, до Близького Сходу незабаром прибудуть три американські авіаносці. Видання також повідомило, що Пентагон розробив план триденної військової кампанії проти Ірану.

Серед можливих цілей для ударів американські військові розглядають іранський арсенал безпілотників і ракет, енергетичну інфраструктуру та військові об'єкти. N12 зазначає, що в разі поновлення масштабних операцій США очікують координації з Армією оборони Ізраїлю.

У вересні відбулися останні значні американські удари по Ірану. Відтоді, за даними Центру морських торговельних операцій Великої Британії, Іран атакував щонайменше 13 суден, що проходили Ормузькою протокою. Останній такий випадок, за цими даними, стався 6 жовтня, коли нафтовий танкер зазнав удару невідомим снарядом.

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