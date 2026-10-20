Глава Інституту цивільної оборони заявив про 12 загиблих у пожежах у Перу — The Rio Times

Глава Національного інституту цивільної оборони Перу Луїс Енріке Васкес Герреро заявив про 12 загиблих унаслідок лісових пожеж у країні. Як повідомляє The Rio Times, ці дані посадовець озвучив 19 жовтня в інтерв’ю Exitosa. Він не уточнив, з якої дати ведеться відлік загиблих.

За словами Васкеса, четверо людей загинули в регіоні Куско, троє — у Кахамарці, по двоє — в Апурімаку та Паско, ще одна людина — у Пуно. Він також повідомив про 832 постраждалих, переважно з опіками.

На момент заяви в Перу фіксували 12 активних пожеж, ще 12 вдалося взяти під контроль. Найскладнішою посадовець назвав ситуацію в районі Ріо-Тамбо в центральному регіоні Хунін, де тривали чотири активні пожежі. На початку жовтня газета Correo повідомляла про шість загиблих унаслідок пожеж.

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Попередження щодо Ель-Ніньйо

Перуанська міжвідомча комісія ENFEN 16 жовтня оголосила тривогу через прибережне явище Ель-Ніньйо. Комісія прогнозує, що потепління моря біля узбережжя Перу, ймовірно, залишатиметься на надзвичайному рівні до січня 2027 року.

ENFEN очікує опадів вище норми на північному та центральному узбережжі країни до кінця 2026 року. Із листопада також прогнозують вищий за норму стік у річках Тумбес, Чира, Піура, Ла-Лече та Хекетепеке. Для південних високогірних районів і Амазонії передбачають нормальну або нижчу за норму кількість опадів.

Заява міністра

Міністр транспорту і комунікацій Хосе Ангелло Тангкерліні заявив, що попередній уряд знав про прогноз щодо Ель-Ніньйо, однак частину профілактичних робіт не виконали вчасно. За його словами, роботи у 536 критичних точках країни виконані на 70%.

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