Глава британської служби безпеки MI5 Кен Маккаллум заявив, що у Великій Британії радикальні антиімміграційні та антимусульманські погляди дедалі частіше переростають у терористичні наміри. За його словами, екстремісти розглядають можливість нападів на імміграційні центри та готелі, де розміщують шукачів притулку.

Про це Маккаллум сказав під час щорічного оновлення оцінки загроз у штаб-квартирі MI5 в Лондоні, повідомляє The Guardian. Він назвав перехід від радикальних ультраправих поглядів до насильства найпомітнішою тенденцією в роботі служби за останній рік. За його словами, це також сприяло підвищенню загального рівня терористичної загрози у Сполученому Королівстві.

Радикалізація молоді

Маккаллум зазначив, що молоді люди особливо схильні до залучення в ультраправий тероризм. За його словами, в один із моментів цього року MI5 розслідувала справу радикалізованої 13-річної особи у Великій Британії.

Він також нагадав, що роком раніше 16-річного жителя Інверклайда засудили до 10 років ув’язнення після того, як він визнав провину в плануванні масового вбивства шляхом підпалу мусульманського центру в Гріноку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Загрози з боку інших держав

Очільник MI5 заявив, що Іран намагається розширити ворожу діяльність у Великій Британії та має намір обирати складніші цілі, зокрема військові об’єкти на кшталт авіабази RAF Fairford у графстві Глостершир. За його словами, операції MI5 проти іранської діяльності за останній рік привели до понад 50 арештів у країні. Значна частина цієї діяльності, як стверджує Маккаллум, була спрямована проти британських єврейських громад і включала терористичні змови та підпали.

Росію, державу-агресора, Маккаллум назвав головним агресором, заявивши про замахи, погрози вибухами та кібератаки проти Заходу. Він також сказав, що Москва намагалася втручатися в референдум щодо Brexit 2016 року через матеріали RT і Sputnik та акаунти тролів у соціальних мережах, водночас наголосивши на різниці між можливими спробами та їхнім фактичним результатом.

Окремо глава MI5 повідомив про створення нового центру оцінки загроз, пов’язаних зі штучним інтелектом. Серед ризиків він назвав можливість використання ШІ ворожими державами або терористами для створення нової смертоносної біологічної зброї.

Читай нас у