Глава Міноборони Німеччини Пісторіус допустив переговори в Москві
Борис Пісторіус заявив, що Європі не варто відкидати таку можливість, якщо переговори матимуть практичний результат. Водночас він не став виключати проведення зустрічей із представниками Кремля безпосередньо в російській столиці.
Пісторіус вважає, що було б помилкою просто відхилити пропозицію російського правителя Владіміра Путіна провести перемовини з європейцями у Москві.
«Відхилити запрошення до Москви було б абсолютно неправильним сигналом. Ми мусимо розмовляти. Лише той, хто розмовляє, може зрештою досягти результатів», — заявив міністр у п’ятницю під час свого візиту до Варшави.
Однак, зауважив Пісторіус, у цьому процесі є важливими не запрошення, а конкретні результати переговорів, зокрема припинення вогню в Україні.
За його словами, не можна допустити, щоб переговори затягувалися і були лише фасадом, тоді як в Україні люди продовжують гинути.
«Якщо він зараз надсилає перші сигнали та запрошує європейців до Москви, то це слід вітати з усіх боків», — пояснив Пісторіус.
«А якщо так, то має бути зрозуміло: це має включати й перемир’я — а не продовжувати стріляти й водночас удавати, ніби хочеш десь вести переговори», — додав посадовець, зазначивши, що для того, аби з’ясувати це, потрібно вести діалог.
Джерело: Der Spiegel
Раніше Естонія відреагувала на запрошення Путіна провести переговори в Москві.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією.
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