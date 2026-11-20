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Борис Пісторіус заявив, що Європі не варто відкидати таку можливість, якщо переговори матимуть практичний результат. Водночас він не став виключати проведення зустрічей із представниками Кремля безпосередньо в російській столиці.

Пісторіус вважає, що було б помилкою просто відхилити пропозицію російського правителя Владіміра Путіна провести перемовини з європейцями у Москві.

«Відхилити запрошення до Москви було б абсолютно неправильним сигналом. Ми мусимо розмовляти. Лише той, хто розмовляє, може зрештою досягти результатів», — заявив міністр у п’ятницю під час свого візиту до Варшави.

Однак, зауважив Пісторіус, у цьому процесі є важливими не запрошення, а конкретні результати переговорів, зокрема припинення вогню в Україні.

За його словами, не можна допустити, щоб переговори затягувалися і були лише фасадом, тоді як в Україні люди продовжують гинути.

«Якщо він зараз надсилає перші сигнали та запрошує європейців до Москви, то це слід вітати з усіх боків», — пояснив Пісторіус.

«А якщо так, то має бути зрозуміло: це має включати й перемир’я — а не продовжувати стріляти й водночас удавати, ніби хочеш десь вести переговори», — додав посадовець, зазначивши, що для того, аби з’ясувати це, потрібно вести діалог.

Джерело: Der Spiegel

Раніше Естонія відреагувала на запрошення Путіна провести переговори в Москві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією.

Мерц назвав можливе місце проведення переговорів України, Росії, Європи та США.

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