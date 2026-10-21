Глава Місії ООН у Косові попередив про зростання напруженості — Anadolu Agency

Глава Місії ООН з тимчасової адміністрації в Косові Пітер Дуе попередив Раду Безпеки ООН про зростання напруженості в Косові та регіоні протягом останніх шести місяців. Водночас він заявив, що політичний глухий кут у країні, схоже, вдалося подолати, повідомляє Anadolu Agency.

Вибори та формування інституцій

Дуе представив доповідь генерального секретаря ООН, зазначивши, що звітний період завершився 15 вересня, але він також поінформував членів Ради про подальші події. Він нагадав, що 7 червня в Косові відбулися треті вибори за 16 місяців. За його словами, голосування було мирним та інклюзивним, однак після нього посилилися політична невизначеність і жорстка риторика.

6 жовтня Юстіну Широку-Пулу обрали президенткою Косова. Дуе привітав її обрання, назвавши її третьою жінкою на цій посаді. Він також зазначив, що формування державних інституцій є обнадійливим після тривалого політичного протистояння.

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Заклик до відповідальності та діалогу

Глава UNMIK наголосив, що відповідальність за напади є необхідною для зміцнення довіри. Він повторив заклик до повної співпраці влади в Белграді та Приштині для притягнення до відповідальності причетних до нападу в Баньській у 2023 році та атаки на водний канал Ібар-Лепенац у 2024 році.

Дуе також заявив про потребу щирої відданості обох сторін діалогу між Белградом і Приштиною за посередництва ЄС. Міністр закордонних справ Косова Глаук Конюфца назвав країну однією з найстабільніших демократій Південно-Східної Європи. Він також відкинув твердження, викладені у звітах, заявивши, що описані в них випадки містять дезінформацію та помилково тлумачать застосування норм права або порушення громадського порядку як етнічно вмотивовані дії чи порушення прав. Міністр закордонних справ Сербії Марко Дурич наголосив на важливості UNMIK для врахування досвіду людей, який не завжди повно відображають міжнародні звіти.

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