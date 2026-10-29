Глава МВС Франції залучить 70 тисяч сил безпеки 31 жовтня — Cyprus Mail

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що в суботу, 31 жовтня, у країні залучать 70 тисяч співробітників сил безпеки для підтримання громадського порядку під час запланованих протестів. Посадовець назвав цей день, який припадає на Геловін, таким, що становить «дуже високий ризик» для громадського порядку.

Заклики до вечірніх зібрань

Як повідомляє Cyprus Mail, Нуньєс сказав журналістам, що кілька радикальних груп поширювали в соціальних мережах заклики до насильницьких зібрань. За його словами, відповідь сил безпеки буде «надзвичайно рішучою».

Міністр окремо звернув увагу на ризик заворушень у суботу ввечері — після завершення основних демонстрацій. Він повідомив про заклики представників трудового руху, радикалізованих лівих груп і деяких радикалізованих сайтів руху «жовтих жилетів» виходити на вуличні зібрання з 20:00 у багатьох містах Франції.

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Попередні акції та нові заклики

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у маршах минулої суботи взяли участь 410 тисяч людей. Тоді влада також залучила 70 тисяч поліцейських, що, за оцінкою відомства, допомогло уникнути повторення мародерства та вандалізму, які охопили багато міст 17 жовтня.

Лідери профспілок і студенти закликали до нових протестів 31 жовтня та загальнонаціонального страйку 5 листопада. Вони заявляють, що невдоволення зарплатами, вартістю життя та станом державних послуг виходить за межі студентського руху, який активізувався місяцем раніше.

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