Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт із гумором подякував розробникам відеогри Grand Theft Auto VI (GTA 6), припустивши, що її вихід міг вплинути на нижчу активність молоді під час протестів у країні.

Так міністр прокоментував перебіг молодіжних протестів, які відбулися 20 листопада.

У п’ятницю представники покоління Z вийшли на демонстрації більш ніж у 100 містах Німеччини. Водночас у більшості населених пунктів кількість учасників виявилася значно меншою, ніж під час протестів і заворушень тритижневої давнини.

Попри нижчу активність демонстрантів, у кількох містах знову зафіксували випадки насильства. Поліція посилила присутність на вулицях і залучила додаткові сили.

Зокрема, у Лейпцигу правоохоронці оточили учасників демонстрації, які порушували порядок, а в Гамбурзі застосували водомети. За розвитком подій Александр Добріндт стежив із ситуаційного центру.

«Наразі вечір у багатьох місцях минув без порушень. Однак подекуди фіксуються правопорушення щодо співробітників поліції. Поодиноко траплялися випадки пошкодження майна», – підсумував міністр.

Окремо глава МВС Німеччини звернув увагу на те, що реальна кількість учасників акцій була значно меншою за попередньо анонсовану. Коментуючи це, він пожартував, що потенційні протестувальники могли залишитися вдома через вихід популярної відеогри Grand Theft Auto VI.

«Я дякую всім поліцейським, які сьогодні у великій кількості самовіддано виконують свої обов’язки. До речі, невелика подяка GTA 6!», – сказав Добріндт.

Про це повідомляє Bild.

Нова частина популярної серії відеоігор Grand Theft Auto VI від студії Rockstar за перші 24 години після релізу розійшлася 24,58 млн копій. Загальний виторг від продажу гри перевищив 2,3 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що відеогра Grand Theft Auto VI може забезпечити видавцю Take-Two Interactive близько $1,84 млрд виторгу за перший день після релізу. Аналітична компанія Sensor Tower оцінила продажі гри у 19,1 млн копій станом на ранок четверга.

GTA 6 встановила рекорди за кількістю глядачів на стримінгових платформах одразу після запуску. Загальний пік аудиторії на Twitch, Kick і YouTube сягнув 7,6 мільйона людей. Лише на Twitch гру одночасно дивилися понад 3,29 мільйона користувачів — це новий рекорд серед ігрових категорій платформи.

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