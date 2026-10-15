Глава МВС Пакистану заявив про відсутність альтернативи надзвичайному стану — Dawn

У Пакистані міністр внутрішніх справ Мохсін Накві заявив на спільному засіданні парламенту, що федеральна влада не мала іншого виходу, окрім запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління у провінції Хайбер-Пахтунхва. За його словами, уряд намагався залучити провінційну владу до спільної боротьби з тероризмом, повідомляє Dawn.

Федеральна влада запровадила ці заходи 11 жовтня, заявивши про «свідоме самоусунення» уряду провінції від протидії тероризму. Рішенню передували тижні політичної напруги та переговорів між центром і опозиційною партією «Рух за справедливість» Пакистану (PTI), яка перебувала при владі у Хайбер-Пахтунхві.

Накві закликав опозицію дотримуватися фактів у викладі переговорів із владою. Він також визнав, що учасники переговорів 3 жовтня мали спільну позицію щодо необхідності протидіяти тероризму в інтересах Пакистану.

Резолюції в парламенті

На спільному засіданні парламенту було винесено дві резолюції: щодо проголошення надзвичайного стану відповідно до статті 232 Конституції та щодо губернаторського правління за статтею 234. Напередодні обидві палати парламенту окремо ухвалили резолюції на підтримку запровадження надзвичайного стану у провінції.

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Спікер Національної асамблеї Аяз Садік поставив на голосування процедурну пропозицію, яка дозволяла винести ці резолюції на розгляд. Її підтримали 214 членів спільного засідання, проти виступили 56. Представники опозиції прийшли до парламенту з плакатами проти надзвичайного стану.

За статтею 232 проголошення надзвичайного стану має бути подане на затвердження обох палат парламенту впродовж десяти днів. Губернаторське правління, запроваджене за статтею 234, припиняє дію через два місяці, якщо спільне засідання не схвалить його продовження. Загалом цей режим не може тривати понад шість місяців.

Позиція опозиції

Виконувач обов'язків голови PTI Баррістер Гохар Алі Хан відкинув звинувачення в тому, що уряд провінції підтримував терористів. Він заявив, що прем'єр-міністр має перепросити перед населенням Хайбер-Пахтунхви та партією, і виступив проти надзвичайного стану.

Сенатор Камран Муртаза з партії «Джаміат Улема-і-Іслам-Фазл» заявив, що парламенту не надали документальних доказів необхідності губернаторського правління. На його думку, для такого рішення губернатор провінції Файсал Карім Кунді мав подати відповідний звіт.

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