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Жан-Ноель Барро назвав твердження російського міністра спробою залякати Париж і послабити його підтримку України. За словами очільника французької дипломатії, такі заяви є частиною російської пропаганди.

«Це не що інше як пропаганда, спрямована на те, щоб залякати нас і знеохотити. Так, є навчання та технічне обслуговування. Ми постачаємо Україні обладнання, навіть продаємо їй військове обладнання, тож цілком природно, що можемо забезпечувати і його технічне обслуговування», – наголосив глава МЗС.

За його словами, у французькому посольстві в Києві працюють дипломати та військові, які підтримують зв’язки з Україною. Вони майже щоночі прокидаються від російських бомбардувань, а Франція робить усе можливе для їхньої безпеки.

«Так, в Україні є французька присутність, і ми відкрито це визнаємо. Ми поряд із цим народом, який бореться за свою свободу, а також і за нашу безпеку», – заявив глава французької дипломатії.

На запитання, чому про ці завдання стало відомо з повідомлень преси, Барро відказав, що Франція не приховувала свою діяльність.

«Нічого не приховували. Навчання українських військових, у якому ми беремо участь, – а йдеться про десятки тисяч підготовлених солдатів, зокрема в Польщі, – усе це неодноразово обговорювали», – заявив він.

Барро додав, що регулярно відповідає на запитання щодо зовнішньої політики, як і міністерка збройних сил щодо своєї роботи. Він також зауважив, що парламентарії, які приїжджають в Україну, знають про присутність французьких дипломатів і військових.

«Парламентарії це знають, принаймні ті, хто погоджується приїхати до Києва, чого не робить пані Ле Пен. Вони це знають, бо їх приймають у нашому посольстві, де дипломати й військові мужньо забезпечують наш зв’язок із країною, що перебуває у війні», – наголосив глава МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться Париж російської пропаганди, міністр наголосив, що Франція відкрито підтримує Україну й була серед лідерів у наданні фінансової, військової та енергетичної допомоги.

Водночас він звинуватив кандидатів у президенти Марін Ле Пен та Жана-Люка Меланшона в поширенні кремлівської пропаганди. За його оцінкою, їхні останні заяви свідчать, що в питанні України між ними немає різниці.

«Коли ми свідомо чи несвідомо поширюємо пропаганду Кремля, то певною мірою наражаємо Францію на небезпеку. І це одна з причин, чому до цих питань потрібно ставитися серйозно», – наголосив Барро, пише RTL.

Нагадаємо, РФ погрожує ударами по французьким військовим в Україні.

Глава МЗС Франції відповів, чи беруть її військові участь у війні в Україні.

До цього Франція визнала розміщення своїх військових в Україні.

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