Глава МЗС Франції Барро звинуватив Маска в онлайн-кампаніях цькування — The Guardian

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звинуватив власника соцмережі X Ілона Маска в організації масштабних онлайн-кампаній цькування проти європейських лідерів. Про це він заявив на конференції Організації економічного співробітництва та розвитку, повідомляє The Guardian.

Заява перед виборами

Барро пов'язав свої застереження з, за його словами, спробами іноземних суб'єктів дестабілізувати Францію перед президентськими виборами 2027 року. Міністр заявив, що сили, які прагнуть підірвати демократію, домінують в інформаційному просторі та застосовують методи, покликані поляризувати суспільну дискусію.

За його словами, політичні рухи з авторитарними цілями посилюють поляризацію суспільств у Європі та Північній Америці. Барро також заявив, що противники демократії використовують теми імміграції, секуляризму й ізраїльсько-палестинського конфлікту, щоб розпалювати ненависть і напруження.

Глава французького МЗС також згадав неназвану ізраїльську компанію, яку звинувачували у створенні фейкових французьких акаунтів у соцмережах для впливу на сприйняття війни Ізраїлю в Газі. Серед інших прикладів він назвав звинувачення на адресу Азербайджану у розпалюванні напруження під час заворушень у Новій Каледонії.

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Протести та інформаційний вплив

Барро згадав протести, що відбувалися у Франції останніми тижнями: школярі, студенти та профспілкові активісти блокували школи й виходили на марші в містах. За його словами, ці події використовували у ворожих наративах Росія, держава-агресор, Китай, Іран, а також джерела, пов'язані з рухом MAGA у США.

Минулого тижня Маск і президент США Дональд Трамп коментували французькі протести, подаючи їх крізь призму масової міграції та не зважаючи на вимоги учасників щодо поліпшення умов у школах. Маск не відповів на запит журналістів про коментар.

Французький міністр заявив, що уряд протидіятиме іноземному втручанню та враховуватиме вплив платних або залучених інфлюенсерів, які використовують віральність цифрових платформ. Він наголосив, що Франція не терпітиме іноземного втручання, оскільки вважає це питанням суверенітету.

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