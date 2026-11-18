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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що французькі фахівці в Україні навчають українських військових і надають технічну підтримку далеко від лінії фронту. За його словами, Париж не є стороною бойових дій, а діяльність обмеженої кількості військових у межах місії «Воля» має суто допоміжний характер.

За словами дипломата, французька сторона не виступає співучасником воєнних дій і не планує цього робити, проте продовжує підтримувати українську армію та опір російській агресії. Барро зауважив, що місія жодним чином не є військовою операцією: йдеться про невелику групу інструкторів та операторів з обслуговування техніки, які працюють у глибокому тилу.

Барро додав, що для народу, який захищає свою незалежність, демократію та безпеку всієї Європи, направлення кількох таких спеціалістів є найменшим, що може зробити Франція.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Париж уже тренував українських військовослужбовців, але до літа 2026 року навчання проводилися виключно на території Франції та Польщі, щоб уникнути ризиків прямого конфлікту між країнами ЄС та Москвою.

Джерело: Reuters

Нагадаємо, РФ погрожує ударами по французьким військовим в Україні.

До цього Франція визнала розміщення своїх військових в Україні.

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