Глава МЗС Греції Герапетрітіс назвав меморандум Туреччини й Лівії нікчемним — Cyprus Mail

Міністр закордонних справ Греції Йоргос Герапетрітіс під час виступу в штаб-квартирі ООН заявив, що турецько-лівійський меморандум 2019 року про розмежування морських юрисдикцій у Середземному морі не має юридичної сили, суперечить міжнародному праву та не може бути законною підставою для розмежування морських просторів або створювати юридичні наслідки для третіх держав. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Спільна заява в ООН

Герапетрітіс виступив зі спільною заявою від імені Греції, Бахрейну, Кіпру, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів та Європейського Союзу. Вона стосувалася нещодавнього рішення Палати представників Лівії схвалити турецько-лівійський меморандум 2019 року.

Учасники заяви вважають, що це рішення викликає серйозне занепокоєння щодо регіональної безпеки та стабільності. Вони також наголосили на потребі не допустити, щоб довільні двосторонні домовленості підривали усталені норми міжнародного права або завдавали шкоди правам інших держав.

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Морське право і переговори

За словами грецького міністра, правову основу для розмежування морських просторів становлять Конвенція ООН з морського права та звичаєве міжнародне право. Він зазначив, що ці правила необхідні для передбачуваності, правової визначеності та мирних відносин між державами.

У спільній заяві сказано, що меморандум не враховує географічних реалій і морських прав усіх відповідних прибережних держав, зокрема прав островів, передбачених Конвенцією ООН з морського права. Її учасники заявили, що подальше схвалення документа Палатою представників Лівії не змінює цієї правової оцінки.

Учасники заяви також підтвердили підтримку об’єднання лівійських інституцій та єдиної й процвітаючої Лівії. Греція заявила про готовність продовжувати двосторонні переговори з Лівією щодо морського розмежування відповідно до міжнародного права.

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