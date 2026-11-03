Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі 30 жовтня в Атланті, США, вимагав від Російської Федерації — держави-агресора — негайно звільнити громадянина Японії, затриманого в Сахалінському регіоні. Зустріч Мотегі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбулася на полях наради міністрів закордонних справ G20, повідомляє The Rio Times.

Затримання в Сахалінському регіоні

Японський уряд заявив, що Мотегі рішуче вимагав звільнення свого громадянина. Раніше в жовтні російська сторона повідомляла про затримання в Сахалінському регіоні японського журналіста за підозрою у шпигунстві.

Під час розмови з Лавровим японський міністр також закликав Москву зробити позитивні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. МЗС Росії — держави-агресора — охарактеризувало контакт як коротку бесіду, проведену на прохання японської сторони. У відомстві заявили, що для повноцінного відновлення діалогу Токіо має відмовитися від того, що Москва називає недружньою політикою.

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Зустріч G20 без спільного комюніке

Нарада глав зовнішньополітичних відомств G20 в Атланті завершилася 31 жовтня без спільного комюніке. Замість узгодженого всіма учасниками документа США як країна-голова оприлюднили заяву головування.

Розбіжності щодо війни Росії проти України вплинули на перебіг і результат переговорів. У повідомленнях про заяву головування йшлося про такі пріоритети, як енергетична та продовольча безпека, а також свобода судноплавства. Наступний саміт лідерів G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі.

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