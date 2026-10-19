Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у спробі втягнути США в нову війну з Іраном. У дописі в соціальній мережі X він також застеріг Вашингтон від відновлення військових дій проти Тегерана.

Заява Арагчі

Арагчі заявив, що Нетаньягу нібито підштовхує Америку до нового конфлікту, аби уникнути ув’язнення. За його словами, під час попередньої спроби «завершити справу» Іран став сильнішим. Міністр також попередив, що Тегеран має власні «незавершені справи».

Про заяву іранського міністра повідомляє Anadolu Agency. Твердження Арагчі про мотиви ізраїльського прем’єра є його власною заявою.

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Підтримка Нетаньягу від Трампа

Заява глави МЗС Ірану пролунала після того, як президент США Дональд Трамп підтримав Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі, призначених на 27 жовтня. Трамп похвалив співпрацю з ізраїльським прем’єром у протидії Ірану та заявив, що США можуть бути змушені виконати цю роботу самостійно, якщо ізраїльтяни оберуть іншого лідера.

Перебіг протистояння

За даними агентства, США та Ізраїль 28 лютого завдали військових ударів по Ірану, після чого Тегеран здійснив атаки у відповідь. Після припинення вогню у квітні та досягнення рамкової угоди в червні бойові дії згодом поновилися на тлі зупинки переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

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