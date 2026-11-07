Глава МЗС Канади заявила Лаврову про неприпустимість викрадення дітей та ударів по цивільних

0:00 / 0:00

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд використала зустріч G20, щоб особисто висловити Сергію Лаврову позицію Оттави щодо викрадення українських дітей, обстрілів цивільного населення та атак на енергетичну інфраструктуру. Вона наголосила, що за власної ініціативи не запросила б очільника російського МЗС на жодну зустріч.

Про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

«Минулого тижня у Атланті я сиділа навпроти Сергія Лаврова під час зустрічі G20. Я би не запрошувала Сергія Лаврова на жодну канадську конференцію, або конференцію, яку приймає Канада, але зважаючи, що його запросили на G20, я скористалася нагодою, аби відверто засудити незаконну російську війну проти України», — сказала Ананд.

Вона додала, що звернула також увагу глави МЗС РФ на «абсолютно безвідповідальні дії, повʼязані із викраденням українських дітей, ударами по українській енергетичній інфраструктурі та багаторазовими обстрілами цивільних».

За словами Ананд, вона також поговорила із очільником МЗС Індії щодо запровадження режиму припинення вогню у Чорному морі.

«Йшлося про обʼєднання цього перемирʼя із припиненням вогню по енергетичній інфраструктурі, в тому числі й атомній», — зазначила глава МЗС Канади, повідомляє Укрінформ.

Раніше Лавров у США поскаржився на Трампа через санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі глав МЗС країн G20 в американській Атланті звернувся безпосередньо до очільника російського МЗС Сергія Лаврова, заявивши, що Росія є агресором у війні проти України та не зможе перемогти.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 у США не показав жодної готовності до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Організатори зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в американській Атланті скасували спільне фотографування через відмову представників низки держав зніматися разом із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Читай нас у