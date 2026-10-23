Глава МЗС Комбос пообіцяв не змінювати правила переходу на Кіпрі — Cyprus Mail

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що правила для людей, які перетинають пункти пропуску між двома частинами острова, не зміняться після можливого приєднання країни до Шенгенської зони. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами Комбоса, роботу пунктів пропуску регулюють норми Європейського Союзу, які не зміняться в разі вступу Кіпру до Шенгену. Він зазначив, що частина перевірок стосується безпеки та ідентифікації осіб, однак такі процедури не є прикордонним контролем.

Питання системи в’їзду та виїзду

У Європі ставили під сумнів здійсненність приєднання Кіпру до Шенгенської зони через роботу аеропорту Тімбу, також відомого як Ерджан, і пунктів пропуску. Уряд Кіпру заявляв, що нову цифрову систему в’їзду та виїзду Шенгенської зони не запроваджуватимуть на цих пунктах.

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У матеріалі зазначається, що за такого підходу громадяни третіх країн могли б прибувати до Шенгенської зони або залишати її через Кіпр без необхідних адміністративних процедур. Альтернативою є застосування системи в’їзду та виїзду на дев’яти пунктах пропуску, однак це створює для уряду ризик перетворення Зеленої лінії на жорсткий кордон.

Рішення залежить від Ради ЄС

Комбос назвав це питання складним, але наголосив: усі, хто нині має право проходити до вільних районів, збережуть його і після вступу країни до Шенгену. Єврокомісія у липні підтвердила позитивну оцінку готовності Кіпру до приєднання, проте остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Для вступу потрібна одностайна згода 25 держав ЄС, які входять до Шенгенської зони. Питання приєднання Кіпру не внесли до порядку денного останнього засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ; наступне засідання заплановане на грудень у Брюсселі.

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