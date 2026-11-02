Глава МЗС Литви Будрис заявив про готовність допомогти Польщі — RMF24

В інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що його країна готова негайно прийти на допомогу Польщі в разі загрози. Він також висловив упевненість, що Литва й Польща діятимуть разом, повідомляє RMF24.

Спільні безпекові інтереси

Будрис наголосив, що національні інтереси Литви значною мірою збігаються з інтересами Польщі та її занепокоєннями щодо національної безпеки. За його словами, безпека Литви тісно пов’язана з безпекою Польщі.

Очільник литовського МЗС зазначив, що Польща природно зацікавлена у гарантуванні безпеки всього Північноатлантичного альянсу та захисті його північно-східної ділянки. Він додав, що не уявляє ситуації, за якої на спільному кордоні відбуваються інциденти, а Литва залишається бездіяльною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вибори у США та НАТО

Коментуючи проміжні вибори у США, заплановані на 3 листопада, Будрис сказав, що не очікує принципових змін в американській зовнішній і безпековій політиці. На його думку, Вашингтон останніми місяцями продовжував попередній підхід до союзників, а результат голосування не змінить ставлення США до держав східного флангу НАТО, зокрема Польщі та Литви.

Також міністр заявив, що російський лідер держави-агресора Владімір Путін прагне фактичної ліквідації НАТО. На думку Будриса, європейські держави мають перебрати політичну ініціативу, чітко визначати власні очікування та ефективніше захищати свої інтереси й безпеку.

Читай нас у