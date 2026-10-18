Глава МЗС ОАЕ провів розмови з колегами про безпеку регіону — The National

В ОАЕ заступник прем’єр-міністра та міністр закордонних справ Абдулла бін Заїд у неділю провів телефонні розмови з главами зовнішньополітичних відомств низки країн регіону. Сторони обговорили питання регіональної безпеки та стабільності, повідомляє The National.

Учасники розмов

За даними видання з посиланням на державне агентство Wam, Абдулла бін Заїд поспілкувався з міністром закордонних справ Марокко Нассером Бурітою, главою МЗС Єгипту Бадром Абдельатті, віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді, прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом, а також міністром закордонних справ Оману Бадром бін Хамадом бін Хамудом Аль-Бусаїді.

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Атаки на Саудівську Аравію

Телефонні контакти відбулися на тлі неодноразових атак єменських хуситів на Саудівську Аравію від початку жовтня. За даними The National, з 1 жовтня хусити здійснили 20 атак на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Найсмертоносніша атака 10 жовтня в Ер-Ріяді забрала життя 13 людей, серед яких була єгипетська бортпровідниця.

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