Глава МЗС Оману відзначив зусилля Пакистану щодо деескалації — Dawn

В Ісламабаді міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр аль-Бусаїді зустрівся з прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом і відзначив дипломатичні зусилля країни, спрямовані на деескалацію напруженості та мирне врегулювання регіональних викликів. Про це повідомляє Dawn з посиланням на канцелярію пакистанського прем'єра.

Зустріч відбулася на другий день дводенного візиту аль-Бусаїді до Пакистану. Під час переговорів Шаріф назвав Оман братньою державою, важливим морським сусідом і цінним партнером у регіоні. Він також заявив про спільність поглядів двох країн на регіональні та глобальні питання й відзначив позицію Маската на користь діалогу та дипломатії у врегулюванні спорів.

Документи про співпрацю

Шаріф був присутній під час підписання протоколу восьмої сесії Спільної міністерської комісії Пакистану й Оману. Сторони також уклали угоди та меморандуми про співпрацю у сфері медіа, обміну новинами та інформацією, історичної документації та управління архівами, комунікацій та інформаційних технологій, а також про сприяння контактам дипломатичних і офіційних представників.

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Аль-Бусаїді заявив, що засідання комісії відкриває шлях до ширшої двосторонньої взаємодії в різних сферах. Міністри також наголосили на необхідності розвивати торгівлю та інвестиції, морську й логістичну взаємодію, співпрацю в енергетиці, сільському господарстві, освіті, ІТ, медіа та питаннях клімату.

Регіональна напруженість

На спільній пресконференції з аль-Бусаїді віцепрем'єр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар назвав атаки хуситів на Саудівську Аравію цілком неприйнятними. За його словами, Пакистан висловив солідарність із Саудівською Аравією та засудив атаки на цивільних і цивільну інфраструктуру.

Міністри обговорили ситуацію в Перській затоці, війну між США та Іраном, обстановку в Ормузькій протоці, Баб-ель-Мандебській протоці та Газі. Аль-Бусаїді наголосив на прихильності Оману до безперешкодного судноплавства через Ормузьку протоку, важливу для регіональної та світової економіки. Обидві сторони заявили, що діалог і дипломатія є шляхом до врегулювання регіональних конфліктів.

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