Глава МЗС Пакистану наголосив на важливості діалогу з Іраном — Dawn

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар під час телефонної розмови з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі наголосив на необхідності продовжувати діалог і дипломатичні зусилля для розв’язання регіональних викликів. Розмова відбулася на тлі напруженості через конфлікт між США та Іраном і відновлення бойових дій у Ємені, повідомляє Dawn.

Контакти Пакистану з Іраном та Єгиптом

У МЗС Пакистану повідомили, що Дар та Арагчі обговорили розвиток регіональної ситуації, а також засідання Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва, яке триває в Багдаді. Сторони домовилися підтримувати тісний контакт.

Окремо пакистанський міністр провів телефонну розмову з главою МЗС Єгипту Бадром Абделатті. Вони засудили атаки хуситів на Саудівську Аравію, висловили солідарність із королівством і підтримку його суверенітету, територіальної цілісності та безпеки.

Міністри також обговорили співпрацю в межах формату Regional Four, до якого входять Пакистан, Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія. Вони очікують наступної зустрічі формату для подальшої координації з регіональних питань.

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Умови Тегерана щодо Ормузької протоки

На засіданні ОІС у Багдаді Арагчі заявив, що Іран не приймає примусу, погроз або залякування з боку США і не відмовиться від суверенних прав під тиском. Водночас, за його словами, Тегеран готовий до діалогу, якщо він ґрунтуватиметься на взаємній повазі та надійних гарантіях.

Іранський міністр зазначив, що пропозиція Тегерана відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів залишається чинною. За його словами, США передали свої коментарі, які Іран розглядає. Арагчі сказав, що умовами Тегерана є скасування, як він стверджує, американської блокади іранських портів, зняття санкцій з експорту нафти та припинення бойових дій на всіх регіональних фронтах.

Новопризначений міністр оборони Ірану Мехрдад Ахлагі після отримання вотуму довіри парламенту заявив, що будь-яка нова військова атака США завдасть величезної шкоди Вашингтону та його регіональним союзникам.

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