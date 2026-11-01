Глава МЗС Південної Кореї Чо закликав до діалогу з КНДР — Korea Herald

Глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті, США, виклав позицію Сеула щодо нещодавнього підриву міни в демілітаризованій зоні та наголосив на необхідності міжкорейського діалогу, повідомляє Korea Herald.

Інцидент у демілітаризованій зоні

Південна Корея покладає відповідальність за вибух міни 21 вересня в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї, на КНДР. Унаслідок інциденту поранення дістали троє південнокорейських військових.

Сеул закликав провести військові переговори для зниження напруженості. Пхеньян заперечив причетність до вибуху та заявив, що за потреби готовий вдатися до військових дій уздовж кордону.

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Заяви на зустрічі G20

Під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ G20 Чо заявив, що комунікація між двома Кореями є важливішою, ніж будь-коли, для послаблення напруженості. Він також попросив країни G20 підтримати зусилля Сеула з мирного співіснування та зниження напруги на Корейському півострові.

За даними південнокорейського міністерства, Чо звернув увагу на серйозні безпекові наслідки поглиблення військової співпраці Пхеньяна і Москви. Відомство пов’язало зближення КНДР і Російської Федерації, держави-агресора, з направленням північнокорейських військових на підтримку війни росії проти України. Міністр також наголосив на потребі міжнародної співпраці для забезпечення свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

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