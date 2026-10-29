Глава МЗС Південної Кореї вирушив до США на зустріч G20 — Korea Herald

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон у четвер вирушив до США, де в Атланті візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20. Під час поїздки також очікується його зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо, повідомляє Korea Herald.

Зустріч глав МЗС G20

Чо перебуватиме у США до понеділка. На дводенній зустрічі міністри обговорять спільні підходи до геополітичних криз, енергетичної та продовольчої безпеки, ланцюгів постачання й інших глобальних викликів.

Південна Корея має очолити G20 у 2028 році. За даними МЗС країни, Сеул планує співпрацювати з державами-членами об’єднання, щоб забезпечити послідовність обговорень глобальних питань.

Очікувана зустріч із Рубіо

Чо та Рубіо, як очікується, обговорять ситуацію на Корейському півострові, зокрема нещодавній візит лідера КНДР Кім Чен Ина до китайського прикордонного міста Даньдун. Серед тем можуть бути перспективи відновлення діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном, а також інші двосторонні питання.

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Зустріч відбувається на тлі розбіжностей між Сеулом і Вашингтоном щодо економічних та безпекових питань. Зокрема, сторони мають різні позиції щодо виконання домовленостей, досягнутих на торішньому саміті, обміну розвідданими про КНДР і прагнення Сеула повернути від США оперативний контроль у воєнний час.

Південна Корея також прагне пришвидшити консультації зі США щодо питань безпеки, передбачених торішніми домовленостями, зокрема стосовно атомних підводних човнів, збагачення урану та переробки відпрацьованого ядерного палива.

Окремою темою можуть стати візові питання щодо двох депутатів правлячої Демократичної партії. Один із них повідомив про відмову у візі США, тоді як заява іншого ще перебувала на розгляді. Чо назвав відмову або затримку у видачі віз небажаними та заявив, що попросить Вашингтон пришвидшити оформлення документів для парламентарів.

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