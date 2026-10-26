Глава МЗС Словаччини зустрівся з Лавровим у Москві та закликав до діалогу з Росією

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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар 26 жовтня прибув до Москви для участі в засіданні російсько-словацької міжурядової комісії. Під час візиту він також зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Бланар заявив, що Словаччина вважає необхідним підтримувати діалог із Росією.

Бланар, коментуючи свою зустріч з Лавровим, наголосив, що словацько-російські відносини були й залишатимуться "прагматичними та конструктивними", а співпраця між державами триватиме у тих сферах, які не підпадають під санкції ЄС.

"З Росією ми мусимо спілкуватися та підтримувати діалог, подобається це крикунам з опозиції чи ні, адже словацькі інтереси мають бути й у їхніх інтересах – хіба що вони хотіли б, щоб громадяни жили у Словаччині без суверенітету, економічно слабкій країні, з цінами на нафту, газ чи електроенергію, які громадяни взагалі не зможуть собі дозволити", — наголосив словацький міністр

Бланар зазначив, що обговорюватиме з Лавровим двосторонні відносини, економічне та енергетичне співробітництво, а також війну РФ проти України та зусилля щодо якнайшвидшого її припинення.

Про комісію

Міжурядова комісія Словаччини та Росії, яка не функціонувала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, відновила свою роботу. Засідання відбудеться 26 жовтня у Москві.

Про це словацький міністр повідомив у Facebook.

Нагадаємо, що Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про нафту й газ.

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