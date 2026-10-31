Глава МЗС Туреччини і Рубіо обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях саміту G20 в Атланті. Сторони обговорили переговори між Вашингтоном і Тегераном, ситуацію в секторі Гази та війну Росії проти України.

Під час переговорів Фідан і Рубіо також порушили питання двосторонніх відносин між Туреччиною та США.

«Ми обговорили шляхи подальшого поглиблення нашого двостороннього співробітництва з метою зміцнення миру та стабільності в усьому світі», — написав Рубіо в соцмережах.

Переговори Фідана та Рубіо відбулися напередодні запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини 31 жовтня.

Український лідер має приїхати до країни на запрошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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