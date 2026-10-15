Глава Пентагону Гегсет просить $50 млрд на автономні системи — Defense News

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у Вашингтоні, що Пентагон запитує приблизно 50 млрд доларів одноразового фінансування для масштабування автономних і роботизованих систем. За задумом відомства, це має допомогти наростити запаси автономних озброєнь із тисяч до мільйонів одиниць, повідомляє Defense News.

Окреме одноразове фінансування

Гегсет озвучив запит 14 жовтня на панелі Project Agincourt під час щорічної конференції Асоціації армії США. За його словами, йдеться про одноразову інвестицію, а не регулярні щорічні видатки, яка має прискорити розробку та виробництво автономних і роботизованих систем.

Запит на близько 50 млрд доларів є окремим від бюджетного запиту Пентагону на 2027 фінансовий рік. У ньому на ініціативу Drone Dominance передбачено 53,6 млрд доларів, зокрема 16,9 млрд на закупівлю безпілотних систем, 14,4 млрд на протидію безпілотникам, 13,5 млрд на логістику в умовах протидії, 4,5 млрд на спільну автономність і 4,3 млрд на інституційні системи та персонал.

Водночас бюджетний запит на 2027 рік не визначає, чи є названі Гегсетом кошти тим самим фінансуванням і чи будуть їх повністю спрямовані на закупівлю дронів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Масштабування виробництва

Міністр заявив, що відомство готується до використання сотень тисяч систем одноразової атаки вже цього року та мільйонів таких систем у наступні роки. Він також наголосив на необхідності полегшити новим компаніям вихід на оборонний ринок, де переважають усталені підрядники та дорогі платформи.

Армійська програма Drone Dominance передбачає окрему ініціативу вартістю 1 млрд доларів, яка має профінансувати приблизно 340 тис. малих безпілотних авіаційних систем для бойових підрозділів упродовж двох років. Армія очікує поставити десятки тисяч дронів у 2026 році та сотні тисяч — у 2027-му.

Виконувач обов’язків міністра армії Адам Телле повідомив, що служба розширює доступ до своїх програм для компаній поза традиційною оборонно-промисловою базою. За його словами, армія також розвиває підхід, який поєднує в майбутніх операціях дрони, автономні наземні системи, автономні засоби вогневого ураження й автономні транспортні системи.

Читай нас у