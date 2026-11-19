У Польщі Польська група озброєнь PGZ розглядає участь у проєкті з обслуговування ракет PAC-3. Глава групи Адам Лешкевич заявив, що майбутній сервісний центр стане для компанії новим рівнем роботи, а рішення щодо його розташування ще не ухвалили.

Як повідомляє RMF24, Лешкевич назвав проєкт великою можливістю для польської оборонної промисловості. За його словами, до нього можуть долучитися не лише державні компанії PGZ, а й підприємства приватного сектору.

Досвід роботи з компонентами ракет

За словами глави PGZ, компанії групи вже виконують роботи, пов’язані з ракетами PAC-3. Зокрема, вони працюють із пусковими установками, пусковими контейнерами та коригувальними двигунами.

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Лешкевич зазначив, що цей досвід не є для PGZ новим. Водночас створення сервісного центру, за його оцінкою, означатиме інший масштаб робіт і потребуватиме відповідної підготовки.

Рішення про локацію ще немає

За словами Лешкевича, рішення про місце розташування майбутнього центру ухвалюватимуть поза PGZ. Водночас група має інфраструктуру та майданчики, які може запропонувати для обговорення.

Глава PGZ також згадав про співпрацю з американськими компаніями, залученими до виробництва й обслуговування ракет. Він назвав майбутній центр єдиним таким проєктом у Європі.

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