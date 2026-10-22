Глава Шин-Бет Зіні зустрівся з розвідкою Франції в Парижі — Jerusalem Post
Глава ізраїльської служби безпеки Шин-Бет Давід Зіні прибув до Парижа з робочим візитом і зустрівся з високопосадовцями французьких спецслужб. Під час переговорів обговорювали протидію тероризму та радикальному ісламу на тлі кількох тижнів заворушень і насильницьких протестів у Франції, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на KAN News.
Зустрічі з французькими службами
Зіні зустрівся з представниками Генеральної дирекції внутрішньої безпеки Франції (DGSI) та Генеральної дирекції зовнішньої безпеки (DGSE). За даними KAN News, поїздку запланували заздалегідь, однак на зустрічах також порушили питання боротьби з тероризмом і радикальним ісламом.
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У Шин-Бет не підтвердили проведення зустрічей у Франції та не розкрили подробиць їхнього характеру.
Заворушення у французьких містах
Візит відбувся після суботніх демонстрацій у Франції, під час яких, за наведеними даними, затримали близько 1200 протестувальників, а травм зазнали 150 поліцейських. Протести переросли в сутички з поліцією, мародерство, підпали будівель і автомобілів. Найбільше заворушення зачепили Париж, Марсель і Ліон.