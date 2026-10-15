Глава центробанку Нігерії Кардосо пояснив зниження ставки до 23% — Premium Times Nigeria

У Бангкоку, Таїланд, глава Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо пояснив рішення знизити ключову процентну ставку до 23%. За його словами, цьому сприяли поліпшення макроекономічних показників, високий рівень зовнішніх резервів і координація монетарної та фіскальної політики, повідомляє Premium Times Nigeria.

Кардосо виступив 15 жовтня під час дискусії в межах зустрічей Світового банку та МВФ, що тривають у столиці Таїланду. Він зазначив, що вересневе рішення стало несподіванкою для учасників ринку, однак центробанк докладно пояснив його причини під час спілкування з пресою після засідання Комітету з монетарної політики.

Попередні рішення щодо ставки

У вересні Центральний банк Нігерії знизив ставку до 23%. Перед цим регулятор двічі залишав монетарну ставку на рівні 26,5% — у травні та липні. У лютому її зменшили на 50 базисних пунктів із 27%.

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За словами Кардосо, влада Нігерії уклала меморандум про взаєморозуміння між органами, відповідальними за фіскальну та монетарну політику. Він вважає, що це допомогло узгодити дії та забезпечити передавання рішень регулятора. Також глава центробанку згадав запровадження ставки овернайт, яка, за його словами, дала чіткіше розуміння реального рівня ставок.

Аргументи центробанку

Кардосо заявив, що зовнішні резерви Нігерії були на найвищому рівні за 18 років, інфляція послідовно знижувалася, а економічне зростання зберігалося на прийнятному рівні. На його думку, ці чинники створили умови для коригування дисбалансу в механізмі трансмісії монетарної політики.

Очільник регулятора також наголосив, що для такого кроку потрібна довіра ринків. Він пов’язав її з послідовністю дій центрального банку та переконанням учасників ринку, що регулятор діє належним чином.

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