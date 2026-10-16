Глави МЗС ЄС домовилися не змінювати політику щодо України — The Japan Times

У Брюсселі, Бельгія, де цього тижня проходив саміт європейських лідерів, міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок приватно погодили не змінювати політику щодо України незалежно від коливань у підході Вашингтона. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За даними видання, європейські дипломати вирішили взаємодіяти зі Сполученими Штатами, коли це можливо, і продовжувати підтримку Києва, коли співпраця з Вашингтоном ускладнюється. Європейські лідери також наполягають, що Україна не має поступатися територіями в межах мирного врегулювання, та підтримують санкції проти Російської Федерації — держави-агресора.

Реакція європейських лідерів

На саміті в Брюсселі європейські лідери обговорювали останні кроки президента США Дональда Трампа щодо України та Росії. Як пише видання, протягом тижня Трамп скасував енергетичні санкції проти Кремля, закликав Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах і поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила перед переговорами в бельгійській столиці, що без підтримки України Європа та НАТО опиняться у значно небезпечнішій ситуації. Водночас співрозмовники The Japan Times зазначили, що більшість європейців радять Зеленському стримувати публічну критику Трампа, оскільки США продовжують продавати Україні зброю та ділитися розвідувальними даними.

Позиція Євросоюзу

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз має інший підхід до війни: тиснути слід на агресора, аби він припинив війну, а не на жертву, щоб вона капітулювала.

За інформацією видання, фінансування підтримки Києва та закупівлі американської зброї нині переважно забезпечує Європа. Розвідувальна підтримка США водночас залишається важливим чинником для оборони України, і європейські посадовці не бачать повноцінної альтернативи в разі її припинення.

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