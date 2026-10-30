Глави МЗС країн G20 відмовилися фотографуватися разом із Лавровим — Bloomberg

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Організатори зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в американській Атланті скасували спільне фотографування через відмову представників низки держав зніматися разом із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Серед тих, хто виступив проти спільного фото, був міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Він заявив, що з Росією не може бути звичайних ділових відносин.

«Нам необхідно обговорювати протиріччя за столом переговорів, тому ця зустріч важлива. Але ми також повинні уникати хибних візуальних сигналів», — наголосив Вадефуль.

Як зазначає видання, спільне фото є традиційним елементом таких зустрічей і символізує єдність учасників. Його скасування стало черговим свідченням розбіжностей між США та європейськими союзниками щодо підходів до Росії та припинення війни в Україні.

Джерело: Bloomberg

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль в Атланті, США, заявив, що європейські представники не з'являться на спільній фотографії з очільником МЗС Російської Федерації — держави-агресора — Сергієм Лавровим під час зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар 26 жовтня прибув до Москви для участі в засіданні російсько-словацької міжурядової комісії. Під час візиту він також зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після зустрічі із Сергієм Лавровим заявив, що не побачив у російської сторони готовності почати переговори про завершення війни. Розмова відбулася 26 вересня в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН і стала першою особистою зустріччю глав МЗС Німеччини та Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

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