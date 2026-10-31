Глави МЗС Quad завершили підготовку саміту в Манілі — South China Morning Post

В Атланті, США, очільники дипломатії країн Quad — США, Індії, Японії та Австралії — завершили підготовку до саміту лідерів об’єднання, який має відбутися в Манілі наступного місяця. Зустріч пройшла на полях наради міністрів закордонних справ G20. Саміт стане першим зібранням Quad на рівні лідерів за понад два роки.

Як повідомляє South China Morning Post, держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з колегами з Індії, Японії та Австралії. Учасники підтвердили відданість концепції вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Заява про ланцюги постачання

У спільній заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Японії, сторони висловили серйозне занепокоєння економічним примусом, зокрема довільними обмеженнями експорту. Також вони вказали на неринкові політики й практики, що призводять до надлишкових виробничих потужностей та можуть порушувати глобальні ланцюги постачання у критично важливих галузях.

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Китай у документі прямо не згадували. Учасники заявили про намір розвивати надійні й відкриті глобальні ланцюги постачання та надійну і стійку інфраструктуру. Рубіо після переговорів заявив, що держави Quad працюють над розвитком технологій нового покоління, морською співпрацею та безпекою постачання критично важливих мінералів.

Саміт у Манілі

Точну дату саміту Quad у спільній заяві не назвали. Раніше Рубіо підтвердив, що зустріч лідерів відбудеться в Манілі в межах заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії. Філіппіни цього року головують в АСЕАН та прийматимуть саміт лідерів об’єднання й інші багатосторонні заходи 16–18 листопада.

Після візиту на Філіппіни президент США Дональд Трамп, як очікується, вирушить до Шеньчженя на зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, де має провести третю цього року двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Попередній саміт Quad на рівні лідерів відбувся у вересні 2024 року у Вілмінгтоні, штат Делавер.

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