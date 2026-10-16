Глави оборони США і Британії обговорили перерозподіл ролей у НАТО — Anadolu Agency

Міністр оборони США Піт Гегсет і його британський колега Вес Стрітінг у четвер провели зустріч у Пентагоні у Вашингтоні. Сторони обговорили розподіл оборонного тягаря в НАТО, оборонні витрати та військову співпрацю, повідомляє Anadolu Agency.

Більша роль Європи

Візит Стрітінга став його першою поїздкою до Вашингтона після вступу на посаду в липні. Зустріч відбулася на тлі закликів адміністрації президента США Дональда Трампа до європейських союзників взяти на себе більше відповідальності за звичайну оборону континенту.

Гегсет заявив, що тривалі відносини Вашингтона і Лондона мають розвиватися з урахуванням нових загроз, а не спиратися лише на історичні зв'язки. Він також окреслив концепцію «НАТО 3.0», за якою європейські члени Альянсу мають брати на себе більше відповідальності за звичайну оборону Європи.

За словами Гегсета, такий підхід може дати США змогу скоротити військову присутність на континенті та спрямувати ресурси в інші регіони, зокрема Тихоокеанський.

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Витрати та оборонне виробництво

Стрітінг підтримав посилення ролі Європи у власній обороні та заявив, що Велика Британія готова активніше захищати Європу і свої інтереси. Він подякував Трампу за те, що той спонукає європейські країни серйозніше ставитися до оборонних зобов'язань.

Британський представник заявив, що країна здійснює найбільше тривале збільшення оборонних витрат від завершення холодної війни. Водночас він наголосив, що важливий не лише обсяг інвестицій, а й їхнє спрямування на ефективні спроможності та швидше впровадження оборонних технологій.

Гегсет зі свого боку наголосив на потребі нарощувати оборонне виробництво у США разом із союзниками, зміцнювати виробничі потужності та ланцюги постачання.

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