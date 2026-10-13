Глюксманн оголосив про кампанію для об’єднання лівих у Франції — France 24

Кандидат у президенти Франції Рафаель Глюксманн оголосив про початок кампанії, спрямованої на об’єднання розрізнених лівих сил напередодні президентських виборів наступного року. У понеділок він заявив, що «битва починається».

Кампанія перед виборами

Глюксманн розпочав спробу згуртувати лівий табір, який France 24 характеризує як фрагментований. Ініціатива кандидата пов’язана з майбутніми президентськими виборами у Франції.

Про заяву Глюксманна повідомляє France 24. Телеканал також оприлюднив розмову з політологом і дослідником Університету Пантеон-Сорбонна Дам’єном Леконтом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка політолога

Леконт зазначив, що Глюксманну слід бути обережним, аби його не сприймали як «нового Макрона». На думку дослідника, такий образ не буде виграшним для кандидата.

У France 24 Глюксманна називають кандидатом у президенти, який розпочав кампанію з відродження та об’єднання французьких лівих перед виборами.

Читай нас у