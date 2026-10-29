Гоббс заявив, що бюлетені не можна відкладати без доказів — The Hill

У США державний секретар штату Вашингтон Стів Гоббс заявив Міністерству юстиції, що без індивідуальних доказів невідповідності критеріям виборців посадовці не можуть відмовлятися обробляти бюлетені зареєстрованих виборців. Відомство просило відкласти бюлетені понад 400 людей, яких федеральна влада назвала ймовірними негромадянами США.

Звернення Мін'юсту

Як повідомляє The Hill, раніше цього тижня Мін'юст США надіслав Гоббсу листа з проханням до виборчих органів штату відкласти бюлетені людей, які, за даними відомства, незаконно зареєструвалися для голосування. У листі міністерство також заявило, що ці виборці подали близько 1 500 бюлетенів на попередніх виборах.

Федеральне відомство просило відкласти бюлетені цих людей на майбутніх проміжних виборах, доки влада штату не підтвердить їхнє право голосу. Йдеться про твердження Мін'юсту США щодо статусу виборців.

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Відповідь Гоббса

У відповіді Гоббс запросив міністерство надати індивідуальні докази, щоб виборчі посадовці могли вжити заходів відповідно до федерального законодавства та законів штату. Він назвав час надсилання листа вкрай розчаровуючим, оскільки штат розіслав бюлетені всім активним зареєстрованим виборцям не пізніше 16 жовтня, а звернення надійшло менш ніж за тиждень до дня голосування.

За словами Гоббса, його офіс регулярно консультується з Мін'юстом упродовж місяців перед виборами, тож питання щодо реєстрації виборців, за наявності обґрунтованих підстав, слід було порушити раніше. The Hill звернувся до Мін'юсту США по коментар.

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