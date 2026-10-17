Голан засумнівався, що глава Шин Бет захистить вибори в Ізраїлі — Jerusalem Post

Голова ізраїльської партії «Демократи» Яїр Голан під час передвиборчого заходу в долині Їзреель поставив під сумнів здатність глави служби безпеки Шин Бет Давида Зіні захистити цілісність майбутніх виборів до Кнесету. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Претензії до глави Шин Бет

Голан заявив, що має підстави непокоїтися, чи зможе Зіні належно захистити виборчий процес. На думку політика, на посаду глави Шин Бет могли призначити одного з колишніх високопоставлених військових — Ніцана Алона, Роні Нуму або Урі Гордіна.

Свої сумніви Голан пов’язав із роботою Зіні після вступу на посаду. За його словами, глава Шин Бет не впорався з двома завданнями, які він вважав ключовими: розслідуванням справи «Катаргейт» та протидією насильству єврейських поселенців-екстремістів на Західному березі Йордану. Голан назвав захист виборчого процесу третім випробуванням для керівника служби.

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Також голова «Демократів» відкинув звинувачення, нібито раніше називав військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю «вбивцями немовлят» або «нацистами».

Позиція щодо другого аеропорту

Окремо Голан повторив заперечення проти будівництва другого міжнародного аеропорту в Рамат-Давиді, у долині Їзреель. Він заявив, що близько десяти років тому, коли був заступником начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, відхилив цей варіант із міркувань безпеки, хоча його підтримували ВПС.

За словами Голана, другий аеропорт, який мав би доповнити аеропорт Бен-Гуріон, слід будувати в пустелі Негев. Він пояснив це тим, що Рамат-Давид перебуває в межах досяжності ракет із Лівану і тому не зможе бути надійним рішенням у надзвичайних ситуаціях. Голан також назвав розвиток Негеву одним з аргументів на користь такого розміщення та заявив, що виступатиме проти спорудження міжнародного аеропорту в долині Їзреель.

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