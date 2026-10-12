Голл і Вудфорд отримали Нобелівську премію з економіки — RMF24

Роберт Е. Голл і Майкл Вудфорд стали лауреатами Премії Банку Швеції з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Про це повідомляє RMF24. Їхні імена оголосили у понеділок незадовго до полудня.

Відзнака з економічних наук

У повідомленні RMF24 не вказано, за які саме дослідження відзначили Голла та Вудфорда. Премія Банку Швеції з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля є престижною відзнакою у сфері економічної науки.

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Лауреати 2025 року

У 2025 році премію з економіки отримали Джоел Мокір, Філіп Агіон і Пітер Говітт. Мокіра відзначили за дослідження умов сталого економічного зростання завдяки технологічному прогресу. Агіон і Говітт стали лауреатами за теорію творчого руйнування, яку джерело називає важливою для розуміння довгострокового розвитку.

Минулого тижня також оголосили лауреатів Нобелівських премій 2026 року з медицини, фізики, хімії та літератури, а також присудили Премію миру. Премію з економіки оголосили після цих відзнак.

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