Голова Держвиборчкому Польщі попросив Сейм змінити виборчі округи — Interia

У Польщі голова Державної виборчої комісії Сильвестер Марциняк звернувся до маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого з проханням змінити виборчі округи та кількість депутатських мандатів, закріплених за ними. Як повідомляє Interia, комісія зазначила, що чинний поділ округів, визначений у додатках до Виборчого кодексу, порушує його положення.

Строк для внесення змін

За Виборчим кодексом Державна виборча комісія має повідомляти про необхідність перегляду округів, коли вони перестають відповідати законодавчим вимогам через зміни адміністративного устрою або чисельності населення в округах чи країні.

Марциняк нагадав, що Сейм повинен внести зміни не пізніше ніж за три місяці до дня призначення виборів до Сейму. За даними Interia, парламент має розв’язати це питання до 15 травня 2027 року.

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Мандати для Сейму і Сенату

У листі ДВК назвала конкретні округи, які потребують коригування відповідно до Виборчого кодексу. Переважно пропонується додати або вилучити один депутатський мандат. Для виборчого округу №20, який охоплює території навколо Варшави, комісія пропонує додати три мандати.

Комісія також порушила питання змін у виборах до Сенату. У Малопольському та Мазовецькому воєводствах кількість обраних сенаторів є недостатньою відносно чисельності населення, тоді як у Сілезькому — завеликою. ДВК також вказала на різницю між Підкарпатським воєводством, яке має п’ять сенаторських мандатів, і Люблінським, що має шість, хоча населення Підкарпатського воєводства більше більш ніж на 70 тисяч осіб.

Раніше польський парламент ухвалив закон, покликаний врегулювати проблему округів, однак президент Кароль Навроцький наклав на нього вето. Він пояснював це тим, що змінювати виборчі правила за рік до парламентських виборів було б помилкою. Документ також посилював вимоги до кандидатів у члени окружних виборчих комісій.

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