Голова FCC Брендан Карр застеріг мовників щодо фальшивих опитувань — Ars Technica

У США голова Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) Брендан Карр застеріг телемовників від трансляції так званих фальшивих опитувань. У дописі в соцмережі X він заявив, що журналісти й мовники поширювали такі дані без належної перевірки їхньої науковості, точності або реальності, повідомляє Ars Technica.

Карр порадив мовникам не допускати викривлення новин або поширення телевізійних містифікацій, які могли б суперечити їхнім регуляторним зобов’язанням. Він також закликав надавати глядачам додатковий контекст щодо опитувань, про які вони повідомляли. Водночас голова FCC не назвав ані конкретних фальшивих опитувань, ані телеканалів, що могли їх транслювати.

Критика колишніх посадовців FCC

Група колишніх голів і високопосадовців FCC, до якої увійшли демократ Том Вілер, республіканець Марк Фаулер та ще семеро колишніх посадовців, заявила, що попередження Карра є спробою налякати мовників і спонукати їх до самоцензури. На їхню думку, добросовісне висвітлення публічних опитувань, навіть якщо вони згодом виявляються вигаданими, не порушує правил FCC щодо викривлення новин або містифікацій.

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Єдина чинна членкиня FCC від Демократичної партії Анна Гомес також наголосила, що автори опитувань, які навмисно вводять громадськість в оману, мають відповідати за свої дії. Водночас, за її словами, мовників не можна карати за повідомлення про публічно доступні дані, якщо вони діяли добросовісно.

Визнання фальсифікації даних

Заява Карра пролунала після того, як організація Wedgewood Polls визнала, що публікувала сфабриковані результати опитувань. Представники структури стверджували, що хотіли перевірити, чи медіа, агрегатори та коментатори поширюватимуть дані без перевірки джерела, методології та реальності компанії.

Wedgewood Polls заявила, що її дані додали до агрегаторів The New York Times, FiftyPlusOne та VoteHub. Однак FiftyPlusOne повідомила, що готувала публікацію про можливе шахрайство й надсилала Wedgewood запит на коментар. У відповідь організація оприлюднила заяву про фальсифікацію даних. The New York Times зазначила, що використала 15 опитувань Wedgewood у перегонах на рівні штатів і виборчих округів, але не включала їх до своїх агрегованих показників схвалення президента Дональда Трампа чи загальнонаціональних опитувань щодо контролю над Конгресом.

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