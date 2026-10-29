Голова фінансової розвідки Латвії Томс Платаціс залишить службу — LSM English

У Латвії голова Служби фінансової розвідки Томс Платаціс залишить службу 11 грудня. Його заступник із питань санкцій Пауліс Ільєнковс також вирішив піти зі служби та планує завершити роботу наприкінці листопада, повідомляє LSM English.

Служба фінансової розвідки Латвії координує застосування міжнародних санкцій у країні. До її повноважень також належить запобігання використанню латвійської фінансової системи для відмивання коштів, фінансування тероризму та поширення.

Платаціс планує повернутися до приватного сектору

Платаціс пояснив рішення своїми професійними планами. Він підтвердив агентству LETA, що має намір створити власну компанію, яка спеціалізуватиметься на протидії відмиванню грошей. Водночас він заперечив, що його рішення пов’язане зі складнощами у взаємодії з міністром внутрішніх справ Янісом Домбравою.

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За словами Платаціса, про свій намір він повідомив колегам і відповідальних посадовців ще влітку, щоб служба могла завчасно спланувати подальшу роботу. Він також обговорив із главою МВС кандидатуру можливого наступника на перехідний період до обрання постійного керівника служби.

Робота служби та наступник

Платаціс заявив, що його пріоритетами були забезпечення ефективності та міжнародного визнання латвійської системи протидії відмиванню коштів. Серед головних завдань він назвав проведення шостого раунду взаємної оцінки Латвії MONEYVAL і створення централізованої функції із застосування санкцій. На його думку, цих цілей вдалося досягти.

Платаціс працює у Службі фінансової розвідки з 2019 року, а у вересні 2023 року Сейм Латвії обрав його головою установи на п’ятирічний термін. Ільєнковс, який пропрацював у службі понад сім років, розглядав можливість балотуватися на посаду її керівника. Однак він вирішив повернутися до приватного сектору та відновити роботу над докторською дисертацією про міжнародні санкції й протидію відмиванню коштів.

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