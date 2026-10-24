Голова єпископату Польщі розкритикував рішення Сейму щодо абортів — RMF24

У Закопаному, Польща, голова Конференції єпископату Польщі архієпископ Тадеуш Войда розкритикував рішення Сейму про зміни до законодавства щодо переривання вагітності. Після завершення 406-го пленарного засідання єпископату він заявив, що рішення парламенту може негативно вплинути на суспільне сприйняття цінності життя та підірвати польську традицію його захисту, повідомляє RMF24.

Реакція єпископату на голосування

Войда коментував голосування, що відбулося у вівторок. Депутати вирішили повернути підставу для аборту в разі тяжкої вади плода, а також ухвалили поправки до Кримінального кодексу щодо часткової декриміналізації абортів за згодою жінки та допомоги в перериванні вагітності у разі тяжкої вади плода.

Голова єпископату заявив, що польські єпископи виступають проти такої політики та закликають поважати життя кожної дитини, зокрема ненародженої. Він також наголосив на необхідності підтримки жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. За його словами, Церква багато років надає таку допомогу, щоб матері не залишалися наодинці зі своїми проблемами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Комісія щодо сексуального насильства

Під час засідання єпископи також затвердили оновлений статут комісії незалежних експертів, яка має досліджувати явище сексуального насильства щодо неповнолітніх у Католицькій церкві Польщі. Її головою став історик, професор Пйотр Франашек.

Єпископ Славомір Одер повідомив, що комісію створили на попередньому пленарному засіданні, однак для початку її роботи необхідно пройти процедуру набуття статусу юридичної особи відповідно до державного законодавства. Проєкт статуту консультували з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, після чого документ доопрацювали. Його знову передадуть до міністерства для продовження процедури.

Франашек зазначив, що комісія перебуває на початковому етапі роботи. Вона планує запросити експертів, сформувати склад, а потім розробити методологію досліджень і порядок роботи. Єпископи також обговорювали проблеми виховання молоді, зокрема самотність, тиск однолітків, насильство й виклики цифрового середовища.

Читай нас у