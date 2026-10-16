Голова спеціального комітету Палати представників США з питань Китаю Джон Мулінар звернувся до Пентагону з проханням додати 58 китайських університетів і 62 технологічні лабораторії до переліку за розділом 1286. Як повідомляє South China Morning Post, у листі до міністра оборони США Піта Гегсета він вказав на зв’язки цих установ з оборонною дослідницькою та промисловою базою КНР.

Лист датований 1 жовтня, а комітет оприлюднив його цього тижня. У пресрелізі від 14 жовтня комітет заявив, що виявив китайські дослідницькі установи, які мають документально зафіксовані зв’язки, офіційні угоди, відносини нагляду або інші суттєві контакти з оборонним сектором Китаю.

Які установи пропонують включити

Серед названих установ є Університет Цінхуа в Пекіні. Значна частина організацій, згаданих у листі, працює у сферах штучного інтелекту, виробництва напівпровідників і квантових обчислень.

Мулінар також закликав додати до переліку 14 інститутів Китайської академії наук, які комітет назвав ключовими оборонними партнерами Комуністичної партії Китаю. Окремо він просить включити 22 іноземні програми залучення талантів, Китайську стипендіальну раду та пов’язаних із нею науковців.

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У листі стверджується, що Китайська стипендіальна рада зобов’язує стипендіатів раз на три місяці звітувати посольствам або консульствам КНР про академічний прогрес, а також брати участь в обов’язкових політичних та ідеологічних заняттях за кордоном.

Реакція Пекіна

Речник посольства Китаю Лю Чан заявив, що Пекін послідовно виступає проти надмірного розширення поняття національної безпеки та політизації наукових, освітніх і академічних обмінів. За його словами, обмеження звичайних дослідницьких контактів зрештою зашкодить інтересам усіх сторін, зокрема американських науковців та установ.

Перелік за розділом 1286 створили відповідно до Закону США про повноваження у сфері національної оборони 2019 року. Він охоплює іноземні установи та програми залучення талантів, які становлять ризики для американської дослідницької сфери. Раніше до нього переважно вносили академії Народно-визвольної армії Китаю та установи, безпосередньо пов’язані з оборонною промисловістю.

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