Голова комітету Палати представників США почав розслідування щодо Пелтоли — The Hill

Голова Комітету з нагляду Палати представників США Джеймс Комер почав розслідування звинувачень на адресу виборчої кампанії демократки Мері Пелтоли. Йдеться про імовірну спробу залучити до сенатських виборів на Алясці кандидата з таким самим ім’ям, як у сенатора-республіканця Дена Саллівана, щоб відтягнути частину голосів від нього.

Запит на інтерв’ю

Як повідомляє The Hill, Комер надіслав листи колишній керівниці кампанії Пелтоли Елізі Ріос і демократичному політичному діячеві Джеріду Курцу. Він попросив їх надати особисті інтерв’ю зі стенограмою: Ріос — 5 листопада, Курца — 6 листопада.

Підставою для розслідування стала публікація The New York Times. За даними газети, кампанія Пелтоли співпрацювала з національними демократами, щоб знайти людину з таким самим ім’ям, як у її опонента-республіканця, і висунути її кандидатом до Сенату. Кампанія Пелтоли та національні демократи заперечили свою причетність.

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Реакція республіканців

Комер заявив, що демократи нібито намагалися ввести виборців в оману та вплинути на перебіг сенатських виборів на Алясці. Президент Дональд Трамп після публікації The New York Times також написав у Truth Social, що, на його думку, Пелтолі не слід дозволяти брати участь у виборах.

The Hill зазначає, що так зване ballot stacking — практика висування або залучення кількох кандидатів для розпорошення голосів — є поширеним явищем, зокрема в непартійній системі голосування top-four на Алясці. Республіканські стратеги раніше повідомляли виданню, що така практика не є незаконною.

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