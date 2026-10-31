Голова Конституційного трибуналу Польщі заявив про спробу державного перевороту

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Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, звинуватив владу у спробі державного перевороту та замаху на конституційний орган держави.

Коментуючи ситуацію навколо Конституційного трибуналу, Богдан Свечковський заявив, що його склад сформований із суддів, призначених відповідно до закону. Водночас він звинуватив представників влади у незаконному проникненні до установи.

«Трибунал складається з суддів, призначених відповідно до закону, а не з узурпаторів, які проникли до нього через чорний хід у супроводі урядових охоронців і оточили себе поліцейським кордоном, боячись поляків», — сказав Свечковський.

Усунутий голова Конституційного трибуналу також назвав дії влади замахом на державний конституційний орган.

«Ми маємо справу з замахом на конституційний орган держави, з державним переворотом; ця влада сьогодні показала, що готова піти на будь-яке беззаконня», — заявив він.

Свечковський наголосив, що жодна влада не може бути суддею у власній справі та призначати суддів, які їй до вподоби.

Він подякував за підтримку президенту Польщі Каролю Навроцькому, а також відзначив однозначну позицію першого голови Верховного суду Збігнєва Капінського.

Окремо Свечковський висловив вдячність юристам, які заявили про солідарність і підтримали його позицію.

Про це повідомляє RMF FM.

У Варшаві біля будівлі Конституційного трибуналу правоохоронці затримали 30-річного чоловіка в балаклаві. Під час перевірки в нього виявили ніж, газовий пістолет для кульок, значок із написом «Security», схожий на поліцейський, а також наркотики.

Біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі постійно чергуютьполіцейські підрозділи попередження. Водночас семеро суддів, які перебували в установі вночі, досі не залишили приміщення.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

Посол США у Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації. Дипломат наголосив, що ситуація має серйозний характер і може призвести до небезпечних наслідків.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявивпро загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

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