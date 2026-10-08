Голова Нацбанку Польщі Глапінський назвав справу безпідставною — RMF24

У Польщі голова Національного банку Польщі Адам Глапінський заявив, що провадження щодо притягнення його до відповідальності перед Державним трибуналом є безпідставним і шкодить внутрішнім інтересам країни. За даними RMF24, він також вважає, що справа може негативно вплинути на міжнародні відносини Польщі.

Розгляд у парламентській комісії

9 жовтня парламентська Комісія конституційної відповідальності має схвалити звіт за підсумками роботи над клопотанням про притягнення Глапінського до відповідальності перед Державним трибуналом. Комісія працює над цією справою з травня 2024 року та заслухала понад 50 свідків.

Первинне клопотання в березні 2024 року подала група депутатів правлячої коаліції. Після затвердження звіту комісією рішення про можливе притягнення голови НБП до відповідальності ухвалюватиме Сейм. Для цього необхідна абсолютна більшість голосів.

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Суть висунутих претензій

Глапінському закидають, зокрема, порушення Конституції та законів через непряме фінансування бюджетного дефіциту під час викупу активів у 2020–2021 роках. Також у клопотанні йдеться про проведення цього викупу без належного уповноваження Ради з монетарної політики та можливе порушення вимоги політичної нейтральності.

Голова НБП заявив, що центральний банк не піддаватиметься політичному тиску, а Сейм і уряд не мають права втручатися в його монетарну політику. Конституційний трибунал Польщі у 2024 році поставив під сумнів положення про відсторонення голови НБП на час такого провадження. Глапінський очолює Національний банк Польщі з 2016 року, а його друга й остання каденція завершується в червні 2028 року.

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